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21:38, 30 июня 2025Мир

На Западе осудили вечеринку с ванной шампанского в Одессе

Журналист Боуз осудил вечеринку с ванной шампанского и Веркой Сердючкой в Одессе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на видеозапись, сделанную на выступлении украинского исполнителя Андрея Данилко (наиболее известен под псевдонимом Верка Сердючка) в Одессе. В социальной сети X он осудил украинскую элиту за проведение увеселительных мероприятий в сложное для страны время.

«Беженцы продолжают течь в Европу. Шампанское продолжает течь рекой для украинской элиты. Время вечеринок в Одессе. Буквально ванны французского шампанского», — написал журналист.

На опубликованных кадрах видно, что люди веселятся, и в это время в толпу вносят ванную, заполненную бутылками шампанского.

Ранее Боуз заявил, что Владимир Зеленский может чувствовать себя обделенным вниманием из-за интересов президента США Дональда Трампа в России и других регионах мира.

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