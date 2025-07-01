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09:04, 1 июля 2025ЦенностиЭксклюзив

Найдена связь между уходом за собой и тревожностью

Сервис «Ясно»: Россиянки чувствуют снижение тревожности после ухода за собой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: JLco Julia Amaral / Shutterstock / Fotodom

Аналитики бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко» и сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» нашли связь между уходом за собой и психологическим состоянием. Исследование на эту тему попало в распоряжение «Ленты.ру».

Опрос проводили среди 2500 женщин со всей России. Выяснилось, что 22 процента респондентов после бьюти-рутины чувствуют снижение уровня тревожности, а 14 процентов участников ощущают чувство стабильности и контроля. 

Согласно исследованию, если привычный распорядок процедур нарушается, 49 процентов женщин чувствуют дискомфорт или расфокус, 21 — усталость и раздражение, 17 — отчуждение от собственного тела. И только 14 процентов россиянок говорят, что перерывы в рутине не влияют на самочувствие.

Что касается позитивных аспектов ухода за собой, больше половины опрошенных (57 процентов) признались, что после бьюти-ритуалов ощущают заботу о себе и внутренний комфорт. При этом 55 процентов становятся увереннее в себе, а для 30 процентов это способ собрать себя и подготовиться к рабочему дню. Отмечается, что респондентки могли выбрать несколько вариантов ответов.

Ранее дерматолог Екатерина Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что нервное перенапряжение усиливает выработку гормонов адреналина и кортизола, которые, в свою очередь, способствуют повышению уровня сахара в крови и снижению иммунитета, что впоследствии влияет на состояние кожи.

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