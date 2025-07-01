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18:55, 1 июля 2025Россия

Назван размер компенсации жертвам атаки ударных БПЛА ВСУ в Ижевске

Власти Удмуртии постановили выплатить жертвам атаки БПЛА по 1,5 млн рублей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Власти Удмуртии постановили выплатить по 1,5 миллиона рублей жертвам атаки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ижевске. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Кроме того, пострадавшие при атаке получат от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

Тяжелые беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию утром 1 июля. По неподтвержденной информации, целью ВСУ стало одно из предприятий Ижевска. При ударе пострадали 35 человек. Еще троих спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС вылетел из Москвы в Ижевск за пострадавшими при ударе БПЛА ВСУ россиянами.

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