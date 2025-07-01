Назван размер компенсации жертвам атаки ударных БПЛА ВСУ в Ижевске

Власти Удмуртии постановили выплатить жертвам атаки БПЛА по 1,5 млн рублей

Власти Удмуртии постановили выплатить по 1,5 миллиона рублей жертвам атаки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ижевске. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Кроме того, пострадавшие при атаке получат от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

Тяжелые беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию утром 1 июля. По неподтвержденной информации, целью ВСУ стало одно из предприятий Ижевска. При ударе пострадали 35 человек. Еще троих спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС вылетел из Москвы в Ижевск за пострадавшими при ударе БПЛА ВСУ россиянами.