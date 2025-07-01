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18:32, 1 июля 2025Россия

Спецборт МЧС вылетел из Москвы в Ижевск за раненными при ударе ВСУ россиянами

МЧС РФ: Спецборт доставит пострадавших при ударе ВСУ россиян из Ижевска в Москву
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Спецборт МЧС России доставит пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиян из Ижевска в Москву. Об этом спасательная служба сообщила в Telegram.

Раненных во время атаки ВСУ будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» и Минздрава, а также психологи.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Ижевск. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями», — рассказали представители службы.

Тяжелые беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию утром 1 июля. По неподтвержденной официально информации, целью ВСУ стало одно из предприятий Ижевска. При ударе пострадали 35 человек, троих спасти не удалось.

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