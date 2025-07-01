Плюс-сайз-блогерша пожаловалась на пялившихся на нее богачей на роскошном курорте Европы

Американская плюс-сайз-блогерша и путешественница побывала на роскошном курорте Европы и пожаловалась на пялившихся на нее из-за веса богачей. Об этом она рассказала в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Так, 30-летняя Алекс Аспазия приехала в отпуск в Монако и заметила, что все бросают на нее странные взгляды. Некоторые люди даже подходили и высказывали комментарии относительно ее лишних килограммов, заметила она. Особенно любопытно было состоятельным людям, которые пристально ее разглядывали.

«Люди не привыкли видеть кого-то вроде меня в таком элитном месте, где худоба является стандартом красоты», — объяснила девушка.

Ранее плюс-сайз-модель британско-мальтийского происхождения назвала страны Юго-Восточной Азии худшими с точки зрения отношения к полным туристам. Блогерша Эмили Джонс с сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях рассказала, что полные люди нередко сталкиваются с проблемами в поездках.

