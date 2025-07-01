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09:06, 1 июля 2025Экономика

Поставки в Европу газа по «Турецкому потоку» резко выросли

ENTSOG: С января по июнь поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» выросли на 7 %
Вячеслав Агапов
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С января по июнь 2025 года поставки газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» резко выросли. Об этом со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщают «Ведомости».

Экспорт топлива увеличился на 7 процентов год к году и составил 8,3 миллиарда кубометров. В январе и феврале поставки достигли рекордных 50,2 и 55,4 миллиона кубометров (плюс 27 и 30 процентов в годовом выражении соответственно).

Весной уровень отгрузки падал — до 45,3 миллиона кубометров (минус 2 процента) в марте, 41,6 миллиона в апреле (плюс 2 процента) и 45,9 — в мае (минус 2 процента). В июне, когда газопровод приостанавливал работу для планового ремонта (прокачка не велась с 11 по 14 июня), суточный экспорт составил 37,1 миллиона кубометров.

В настоящее время «Турецкий поток» — единственный действующий маршрут экспорта трубопроводного газа из России в ЕС. Газопровод «Ямал — Европа» мощностью 32,9 миллиарда кубометров в год остановлен с конца 2021 года, «Северный поток» мощностью 55 миллиарда кубометров год — с августа 2022 года, «Северный поток-2» аналогичной мощности не был запущен. Прокачка газа через газотранспортную систему Украины остановилась 1 января 2025 года из-за нежелания второй стороны продлевать договор о транзите.

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Сокращение объемов поставок происходит на фоне роста цен на газ. Зимой цены на европейском спотовом рынке выросли до 500-600 долларов за тысячу кубометров, что делало привлекательным импорт газа из России. Сейчас же цены упали до 400 долларов, пояснил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

В ближайшее время поставки по «Турецкому потоку» должны вновь вырасти, так как страны ЕС вынуждены пополнять запасы подземных хранилищ газа (ПХГ), и на фоне роста спроса цены на топливо снова могут пойти вверх. Как полагает Кауфман, в 2025 году поставки по маршруту вырастут на 2 процента, до 17 миллиардов кубометров.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предположил, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» и «Балканскому потоку» (является продолжением первого) в следующие 2,5 года будут стабильными Им вряд ли может препятствовать даже введение санкций ЕС. Кроме Венгрии, Сербии, Греции и прочих стран, газ, поставляемый в рамках «Турецкого потока», теперь потребляет Словакия, но со временем Греция, Болгария и Румыния из этого списка могут выпасть, уточнил он.

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