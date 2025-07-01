Появились кадры предположительного задержания сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Е1 показал кадры задержания сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Предположительное задержание сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского — Мутвалы — попало на видео. Ролик опубликовал Е1 в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как у черного «Мерседес Гелендваген» лежит мужчина лицом в пол. Вокруг него — сотрудники силовых структур, задержание происходит около торгового центра «Баку Плаза» в Екатеринбурге. Далее мужчину поднимают и уводят.

О задержании Шихлинского вместе с сыном на Урале стало известно ранее. Baza называет Шахина директором организации «Азербайджан-Урал», а издание E1 — главой диаспоры.

По данным источника Е1, задержание может быть связано с расправой над Юнисом Пашаевым в 2001 году и Икрамом Гаджиевым в 2011.

