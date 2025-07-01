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09:43, 1 июля 2025Путешествия

Раскрыта стоимость прямых перелетов в Доминикану

Перелет из России в Доминикану и обратно может обойтись в 120 тысяч рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: aapsky / Shutterstock / Fotodom

Прямой перелет из России в Доминиканскую республику и обратно может обойтись в 120 тысяч рублей. Предположительную стоимость раскрыли в сервисе бронирования «Туту», данные приводит ТАСС.

По данным источника, цены будут зависеть от того, какие авиакомпании получат разрешения на полеты. Рейсы лоукостеров будут дешевле — около 70 тысяч рублей, однако лететь придется с пересадками.

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Руководитель маркетинга авиа в сервисе Екатерина Долгих добавила, что массового спроса на это направление не ожидается из-за высоких цен и дальности перелета. «Вероятно, популярность будет примерно такой же, как сейчас у отдыха на Мальдивах. Большинство туристов выберет что-то попроще и поближе», — добавила она.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение с Доминиканой могут возобновить уже в ближайшем зимнем сезоне. Отмечалось, что российских туристов там ждут.

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