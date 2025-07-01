Раскрыта стоимость прямых перелетов в Доминикану

Перелет из России в Доминикану и обратно может обойтись в 120 тысяч рублей

Прямой перелет из России в Доминиканскую республику и обратно может обойтись в 120 тысяч рублей. Предположительную стоимость раскрыли в сервисе бронирования «Туту», данные приводит ТАСС.

По данным источника, цены будут зависеть от того, какие авиакомпании получат разрешения на полеты. Рейсы лоукостеров будут дешевле — около 70 тысяч рублей, однако лететь придется с пересадками.

Руководитель маркетинга авиа в сервисе Екатерина Долгих добавила, что массового спроса на это направление не ожидается из-за высоких цен и дальности перелета. «Вероятно, популярность будет примерно такой же, как сейчас у отдыха на Мальдивах. Большинство туристов выберет что-то попроще и поближе», — добавила она.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение с Доминиканой могут возобновить уже в ближайшем зимнем сезоне. Отмечалось, что российских туристов там ждут.