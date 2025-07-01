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15:07, 1 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма миллиардного ущерба от теракта в «Крокусе»

Ущерб от теракта в «Крокусе» составил 5,7 млрд рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Ущерб от теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оценили в 5,7 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре.

В результате трагедии 147 человек не выжили, а 336 получили ранения различной степени тяжести. Три человека пропали без вести.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в «Крокусе».

22 марта 2024 года четыре террориста с оружием напали на концертный зал. Сначала они открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание и попытались скрыться.

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