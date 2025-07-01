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09:13, 1 июля 2025Мир

Раскрыта возможная причина смерти избитой россиянки в Японии

MBS: Причиной смерти избитой россиянки Елены Ито в Осаке мог стать тепловой удар
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Согласно результатам вскрытия, причиной смерти 50-летней избитой россиянки Елены Ито в Осаке стал тепловой удар. Об этом сообщает MBS со ссылкой на материалы следствия.

«Учитывая наличие множественных травм на лице госпожи Ито и оборонительных ран на ее правой руке, полиция не исключает, что она могла умереть от теплового удара после того, как ее избили и она не могла двигаться», — заявили в правохранительных органах Японии.

Как отмечает телеканал, дело все еще расследуется как убийство.

Ранее неизвестный забил до смерти Елену Ито в Осаке. Она пришла в жилой комплекс Симодера 2, где она снимает комнату на 8 этаже, а позже ее обнаружили там мертвой.

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