Развративший 11 детей российский тренер получил суровый приговор

В Хабаровском крае суд дал 18 лет колонии тренеру, развратившему 11 девочек

В Хабаровском крае суд дал 18 лет колонии строгого режима тренеру, развратившему своих воспитанниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Тренера признали виновным в совершении действий сексуального характера и развратных действий в отношении 11 детей. Установлено, что в 2022-2023 годы он работал в сельских школах Хабаровского края, где проводил занятия по боевому искусству с детьми 7-14 лет. В отношении семи своих учениц в возрасте от 7 до 11 лет тренер неоднократно совершил действия сексуального характера, в отношении еще четверых он совершил развратные действия.

Свою вину мужчина не признал.

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