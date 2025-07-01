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10:32, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянки совершили опасный прогулочный полет на самолете и поплатились

В Сургуте участниц пилотажной группы «Барсы» приговорили к условным срокам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Сургуте городской суд приговорил двух участниц пилотажной группы «Барсы» к условным срокам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

По информации «КП», фигурантки — сноха депутата Барсова Анастасия Барсова и пилот Снежана Игнатенко

Они признаны виновными по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Барсова получила два года лишения свободы с испытательным сроком три года и штрафом в размере 80 тысяч рублей, а также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях на 2,5 года. Игнатенко — два года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком три года и один месяц, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и лишением права заниматься связанной с управлением воздушными судами деятельностью на 2,5 года.

По информации URA.RU, в 2024 их обвинили в организации опасного прогулочного полета на частном самолете.

Ранее сообщалось, что в Москве обвиняемым в травмировании пятерых человек, в том числе троих подростков, организаторам квеста вынесли приговоры.

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