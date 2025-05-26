Обвиняемые в травмировании пятерых россиян на квесте получили приговоры

В Москве организаторам квеста, где пострадали 5 человек, дали условные сроки

В Москве обвиняемым в травмировании пятерых человек, в том числе троих подростков, организаторам квеста вынесли приговоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Двое мужчин признаны виновными по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Каждый получил два года лишения свободы условно. Отмечается, что уголовное дело в отношении третьего организатора квеста выделено в отдельное производство.

12 сентября 2022 года стало известно, что во время прохождения квеста, расположенного на юго-востоке Москвы, пострадали пятеро человек. Инцидент произошел 11 сентября в здании на улице Новохохловской. В то время, когда группа проходила квест, взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. В результате пострадали трое 15-летних подростков и двое сотрудников.