Сын главы азербайджанской диаспоры рассказал о задержании отца в Екатеринбурге

Сын-адвокат главы азербайджанской диаспоры Урала рассказал о задержании отца

Сын задержанного бизнесмена Шахина Шихлинского, которого СМИ называют главой азербайджанской диаспоры Урала, рассказал о встрече со спецназом возле торгового центра «Баку Плаза». Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Мутвалы Шихлинского, являющегося адвокатом отца, его родственник задержан и допрашивается в качестве свидетеля. Спикер отметил, что задержание началось с появления на пути машины нескольких автозаков. Оттуда вышел спецназ и начал ломать двери. Мутвалы Шихлинский уточнил, что отца допрашивают в рамках расследования громкого дела.

Ранее в Екатеринбурге заключили под стражу пятого подозреваемого в расправах члена этнической ОПГ.