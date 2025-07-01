Сын главы азербайджанской диаспоры рассказал о задержании отца в Екатеринбурге

Сын задержанного бизнесмена Шахина Шихлинского, которого СМИ называют главой азербайджанской диаспоры Урала, рассказал о встрече со спецназом возле торгового центра «Баку Плаза». Об этом сообщает Ura.ru.
По словам Мутвалы Шихлинского, являющегося адвокатом отца, его родственник задержан и допрашивается в качестве свидетеля. Спикер отметил, что задержание началось с появления на пути машины нескольких автозаков. Оттуда вышел спецназ и начал ломать двери. Мутвалы Шихлинский уточнил, что отца допрашивают в рамках расследования громкого дела.
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