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17:58, 1 июля 2025Силовые структуры

В Екатеринбурге арестовали пятого фигуранта дела о давних убийствах

В Екатеринбурге заключили под стражу пятого подозреваемого в убийствах члена ОПГ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева по обвинению в расправе, которая была совершена группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА Новости.

Гянджиев будет находиться в СИЗО до 19 июля.

Ранее суд взял под стражу Акифа, Аяза и Мазахира Сафаровых, а позже и Бакира Сафарова.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

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