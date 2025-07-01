Тюремная медсестра завела роман с заключенным и отравила ради него своего мужа

В США сотрудница тюрьмы отравила мужа ради заключенного и попала за решетку

В штате Миссури, США, тюремная медсестра попала за решетку за расправу над собственным мужем Джошуа Мюрреем. Об этом сообщает People.

Джошуа не стало в пожаре: загорелся его дом. Его жена Эми осталась цела, поскольку в тот момент ушла за едой. Поначалу все были уверены, что случившееся — несчастный случай. Однако вскрытие показало, что мужчина был отравлен антифризом до того, как огонь охватил дом. В феврале 2019 года Эми арестовали по подозрению в том, что она подстроила пожар, чтобы скрыть преступление.

Началось расследование, в ходе которого выяснилось, что Эми изменяла Джошуа. Она завела роман с заключенным Юджином Клейпулом, который отбывал наказание в тюрьме, где она работала медсестрой. Их разговоры прослушали. В них сотрудница тюрьмы часто говорила, что не хочет быть с мужем. После пожара она сказала Юджину, что Джошуа выбыл из игры, и теперь никто не помешает их счастью.

Женщину признали виновной в убийстве мужа. Чтобы сократить тюремный срок, Эми заключила сделку со следствием. Ее приговорили к 12 годам заключения.

Ранее сообщалось, что в городе Скелмерсдейл, Великобритания, бывший заключенный шесть раз выстрелил в сотрудника тюрьмы Ленни Скотта за раскрытие его тайны. Скотт узнал, что преступник состоит в отношениях с тюремной надзирательницей.

