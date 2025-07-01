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23:27, 1 июля 2025Россия

В Госдуме прокомментировали разговор Путина с Макроном

Слуцкий: Разговор Путина и Макрона стал признаком выхода евродипломатии из комы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press

Разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном стал признаком выхода европейской дипломатии из комы. Так диалог глав государств в интервью РИА Новости прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что для достижения устойчивого мира диалог нужно продолжать даже при расхождении мнений. Он также выразил надежду на то, что «содержательная повестка вытеснит конфронтационную».

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

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