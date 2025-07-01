Слуцкий: Разговор Путина и Макрона стал признаком выхода евродипломатии из комы

Разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном стал признаком выхода европейской дипломатии из комы. Так диалог глав государств в интервью РИА Новости прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что для достижения устойчивого мира диалог нужно продолжать даже при расхождении мнений. Он также выразил надежду на то, что «содержательная повестка вытеснит конфронтационную».

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.