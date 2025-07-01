В ЛНР рассказали об уничтожении скопления ВСУ близ Сватово

Марочко: Скопление ВСУ поражено на сватовско-кременском участке

Скопление бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в районе Сватово на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе объективного контроля западных рубежей ЛНР в районе Сватово в населенном пункте Новосергеевка Харьковской области выявлено место сосредоточения бронетехники и личного состава ВФУ», — написал Марочко.

По его словам, уничтожены шесть единиц техники, артиллерийское орудие и взвод личного состава, что сорвало ротацию ВСУ в районе Надии.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженным силам (ВС) России осталось взять под контроль один поселок у Красноармейска (украинское название — Покровск). Он также отметил развитие успеха у населенных пунктов Зеленое и Даченское.