Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 1 июля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали об уничтожении скопления ВСУ близ Сватово

Марочко: Скопление ВСУ поражено на сватовско-кременском участке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Скопление бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в районе Сватово на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе объективного контроля западных рубежей ЛНР в районе Сватово в населенном пункте Новосергеевка Харьковской области выявлено место сосредоточения бронетехники и личного состава ВФУ», — написал Марочко.

По его словам, уничтожены шесть единиц техники, артиллерийское орудие и взвод личного состава, что сорвало ротацию ВСУ в районе Надии.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженным силам (ВС) России осталось взять под контроль один поселок у Красноармейска (украинское название — Покровск). Он также отметил развитие успеха у населенных пунктов Зеленое и Даченское.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме прокомментировали слухи о возможной заморозке вкладов

    В Госдуме втрое предложили сократить срок ожидания регистрации брака

    В России задумали принять позволяющий блокировать AliExpress закон

    Российские военные заняли стратегическую высоту в ЛНР

    В парламенте Британии призвали срочно ввести еще одну визу по украинскому образцу

    В очереди к Крымскому мосту скопилось более 800 машин

    Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку и вернуться в ЮАР

    Врач призвала отказаться от привычного хранения зубной щетки

    «Манчестер Сити» вылетел с клубного чемпионата мира

    Бойцов ВСУ начали бросать в «мясные штурмы» вблизи Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости