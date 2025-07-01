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17:26, 1 июля 2025Моя страна

В небе над российским городом заметили НЛО

NGS24.RU: В небе над Красноярском завис загадочный объект, который не двигался
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: tvknew / VK

Жители Красноярска обнаружили в ночном небе загадочное светящееся пятно. Неопознанный летающий объект (НЛО) был замечен в ночь на вторник, 1 июля, около 3 часов утра. Об этом сообщает NGS24.RU.

По словам очевидцев, странный объект висел в небе неподвижно. Его фотографию передала в редакцию издания одна из горожанок. По ее словам, она сделала снимок из окна своей квартиры в Свердловском районе.

«Снимала из окна. Были ли какие-то звуки, не знаю — это было далеко. [Это] просто висело, не двигалось», — рассказала россиянка.

Директор обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков отметил, что на основе представленного изображения невозможно точно определить природу объекта. Он не исключил, что это был техногенный феномен. «Какое-то предприятие могло сделать выброс чего-нибудь вредного, но это мои домыслы», — сказал эксперт.

Пока официальных комментариев от космических или экологических служб не поступало. Пользователи продолжают обсуждать в соцсетях, что это могло быть, и выдвигают разные теории происхождения объекта — от спутника до инопланетного зонда.

Ранее жители Батайска стали свидетелями редкого атмосферного явления — в небе над городом появилось уникальное радужное облако. Фотографиями оптического эффекта очевидцы поделились с местным изданием.

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