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12:24, 1 июля 2025Экономика

В Петербурге одобрили строительство нового разводного моста через Неву

Главгосэкспертиза одобрила строительство нового разводного моста в Петербурге
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главгосэкспертиза России одобрила строительство нового разводного моста через Ниву в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщиком назначен АО «Западный скоростной диаметр», а проектировщиком — АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Новая переправа будет отличаться самой длинной конструкцией пролета среди всех мостов Северной столицы — 60,1 метра. Объект также будет иметь самый большой судоходный габарит среди однокрылых разводных переправ в городе — 55 метров.

Мост возведут рядом с Финляндским мостом в рамках строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Новый участок ШМСД появится в Невском районе, от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе, через Неву и до развязки на пересечении с Союзным проспектом. Так как участок магистрали находится в зоне плотной жилой застройки, большую его часть проведут в надземном уровне по эстакадам, по три полосы в каждую сторону движения. Ширина полос составит до 3,7 метра.

Ранее стало известно, что новый мост через Неву начнут строить весной 2025 года.

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