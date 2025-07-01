В России порассуждали о дважды взятой под контроль ЛНР

Политолог Марков о контроле РФ над ЛНР: Будем надеяться, что это уже навсегда

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу уже докладывал о полном контроле над территорией Луганской народной республики (ЛНР) в 2022 году. Об этом после аналогичных заявлений главы региона Леонида Пасечника напомнил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, после заявления Шойгу Украина попыталась провести контрнаступление, и сейчас Российской армии удалось ликвидировать последствия атак украинских войск.

«Теперь приходится докладывать опять (...) Будем надеяться, что это уже навсегда», — порассуждал о дважды взятой под контроль ЛНР Марков.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что установление полного контроля над ЛНР является важнейшим политическим и военным событием июня.