Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:45, 1 июля 2025Культура

Виторган высказался о жалобе Инстасамки на коллег словами «гнилье стукачей»

Актер Виторган назвал обвинившую Дору и Мейби Бейби Инстасамку стукачкой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актер Максим Виторган прокомментировал слова певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, обвинившей в предательстве России своих коллег Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк). Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

«Вот откуда это гнилье стукачей в молодых-то? [глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина] Мизулина ее укусила? А чего она не пишет-то, что люди радостно плясали под эти песни и им похер было? Фу…» — написал артист.

Ранее Зотеева заявила, что Шиханова и уроженка Белоруссии Лысюк исполняют треки, написанные артистами, покинувшими Россию или активно критикующими ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

    Бобровский высказался об участии в Олимпийских играх

    В Азербайджане заявили о задержании россиян по подозрению в наркоторговле

    Обвиняемые в теракте в Крокусе входили в три организованные в интересах Украины ячейки

    Огненный шар из космоса пробил крышу жилого дома

    Появилась информация о пилотах разбившегося под Нижним Новгородом истребителя Су-27

    В России порассуждали о дважды взятой под контроль ЛНР

    Журналиста из России связали и обокрали на миллионы рублей под дулом пистолета в Таиланде

    Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

    Стал известен доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости