Виторган высказался о жалобе Инстасамки на коллег словами «гнилье стукачей»

Актер Виторган назвал обвинившую Дору и Мейби Бейби Инстасамку стукачкой

Актер Максим Виторган прокомментировал слова певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, обвинившей в предательстве России своих коллег Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк). Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

«Вот откуда это гнилье стукачей в молодых-то? [глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина] Мизулина ее укусила? А чего она не пишет-то, что люди радостно плясали под эти песни и им похер было? Фу…» — написал артист.

Ранее Зотеева заявила, что Шиханова и уроженка Белоруссии Лысюк исполняют треки, написанные артистами, покинувшими Россию или активно критикующими ее.