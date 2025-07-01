В России предложили строить в домах отдельный вход для скорых и пожарных

В Госдуме предложили строить в домах дополнительный вход для скорых и пожарных

Строительные компании в России могут обязать проектировать в новых жилищных комплексах дополнительный вход в подъезд. С соответствующим предложением выступили в Госдуме, передают РИА Новости.

Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову от фракции ЛДПР. Обращение с просьбой ввести новую норму он направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Парламентарий считает необходимым предусматривать при строительстве новых ЖК второй выход из подъезда для скорых, пожарных, а также погрузки и выгрузки людей с ограниченными возможностями. Также Чернышов призывает обязать девелоперов защищать детские площадки от проезжей части. Кроме того, в документе предлагается устанавливать «лежачих полицейских» или шлагбаумы во дворах, где нет возможности оборудовать сквозной проход.

Как поясняет Чернышов, подхода «двор без машин» для обеспечения безопасности жильцов недостаточно. Данной концепции застройщики придерживаются лишь в отношении проектов комфорт-класса и выше. При этом в сегменте «эконом» придомовую территорию соответствующим образом не обустраивают. Сфера нуждается в правовом регулировании, подчеркнул вице-спикер.

Ранее в Госдуме предложили изменить правила расчета оплаты услуг ЖКХ. Депутаты призывают отказаться от начисления платы по нормативу за услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и рассчитывать ее на основе показаний счетчиков.