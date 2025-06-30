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09:20, 30 июня 2025Экономика

В России предложили изменить правила расчета оплаты «коммуналки»

В Госдуме предложили изменить правила расчета оплаты услуг ЖКХ
Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России могут измениться правила расчета оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). С соответствующим предложением выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, передают РИА Новости.

Законопроект еще находится на стадии разработки. Документ коснется оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах. Авторы инициативы призывают отказаться от начисления платы по нормативу и рассчитывать ее на основании показаний общедомовых счетчиков. Как поясняет соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, такая мера побудит граждан к экономии, что снизит общие расходы. Управляющие компании в свою очередь смогут избежать кассовых разрывов при расчете с поставщиками, а средства со сборов на ремонт и содержание дома будут использоваться по прямому назначению, а не в счет долгов.

Ранее в Госдуме предложили дать управляющим компаниям право передавать ресурсоснабжающим организациям данные о должниках. Благодаря этому, как считают парламентарии, россияне начнут более ответственно относиться к оплате «коммуналки».

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