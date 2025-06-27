Госдума хочет разрешить управляющим компаниям передавать РСО данные о должниках

Управляющие компании в России захотели наделить новыми полномочиями — им предложили дать право передавать информацию о должниках ресурсоснабжающим организациям. Такой законопроект внесла группа членов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем Сергеем Пахомовым.

«Предлагается дать право действующим управляющим организациям передавать право (требование) по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям», — уточняется в пояснительной записке к инициативе. Мера должна побудить россиян более ответственно относиться к оплате коммунальных услуг.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить до 30 процентов на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин посоветовал следить за потреблением ресурсов, вовремя оплачивать коммунальные счета, покупать энергоэффективную технику, оформлять перерасчет платы за мусор при долгом отсутствии дома и установить многотарифный счетчик на электричество.