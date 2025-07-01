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13:59, 1 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный высказался о шансах ВСУ на контратаку в ЛНР

Военный эксперт Дандыкин назвал маловероятным возвращение ЛНР под контроль ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Положение российских войск в ЛНР достаточно надежно, вероятность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернут контроль над какой-то частью территорий, минимальна, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Надеюсь, таких возможностей как в 2022 году, когда ВСУ частично продвинулись в регионе, у них больше не будет. Но важно помнить, что бои там были очень серьезные: территория, которую захватил противник, была хоть и небольшой, но лесистой, так что и столкновения оказались жесткими», — напомнил Дандыкин.

Сейчас, после полного взятия под контроль ЛНР, задачей российских военных, по словам собеседника «Ленты.ру», станет помощь группировкам, работающим в Харьковской области и ДНР.

«Думаю, теперь вероятность того, что ВСУ отвоюют какую-то часть ЛНР, минимальна. Противник держался за каждый клочок земли, понес большие потери, но теперь мы продолжим двигаться вперед», — заключил военный эксперт.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российские военные взяли под контроль всю территорию республики. Он уточнил, что ему пришел доклад об этом два дня назад.

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