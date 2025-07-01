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15:42, 1 июля 2025Забота о себе

Врач рассказал об опасности снижения давления у пожилых людей

Кардиолог Беленков: Низкое давление в пожилом возрасте чревато инсультом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock / Fotodom

Желание снизить давление любой ценой не только бесполезно, но и вредно, особенно для пожилых, рассказал кардиолог Юрий Беленков. В беседе с KP.RU он объяснил опасность неумеренного снижения давления у пожилых людей.

По словам Беленкова, сбивать давление ниже 120/80 в старшем возрасте уже небезопасно. «У пожилых людей сужаются сонные артерии. Неумеренное снижение давления чревато недостатком кровоснабжения головного мозга и инсультом», — объяснил врач.

Кардиолог добавил: если между верхним и нижним давлением слишком маленькая разница, это не страшно, но необходимо понять, почему так происходит. Иногда виной тому повышенное нижнее давление, которое даже при нормальном верхнем является признаком гипертонии. Другими возможными причинами Беленков назвал заболевания почек, сосудов, пониженное систолическое (верхнее) давление.

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