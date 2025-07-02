Российская актриса Александра Бортич снялась топлес. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 844 тысячи подписчиков.

30-летняя звезда телесериала «Фишер» разместила фото, на котором предстала без одежды, стоя спиной к камере. При этом она продемонстрировала набитую на теле татуировку с фразой «Любовь сильнее всего». В то же время артистка распустила светлые волосы, завитые в легкие локоны.

В апреле Бортич показала лицо без макияжа. На опубликованном снимке в руках она держала букет розовых и желтых пионовидных роз. Тогда знаменитость была намерена самостоятельно собрать несколько букетов и подарить их фанатам.