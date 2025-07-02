Дочь Валерии была госпитализирована после дня рождения

Дочь певицы Валерии Шена Шульгина попала в больницу после своего дня рождения

Дочь певицы Валерии Шена Шульгина (имя при рождении Анна) оказалась в больнице сразу после своего дня рождения. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Шена рассказала, что после празднования своего 32-летия почувствовала недомогание. По ее словам, она посчитала, что заразилась ротавирусом. Второй версией певицы был сбой организма на фоне сложного рабочего графика и сильного стресса. В итоге медики порекомендовали ей лечь в больницу и пройти курс лечения капельницами.

«Шли седьмые сутки. Провела семь часов в больнице. Несмотря на плохой режим и стресс, это все-таки не было триггером, просто совпадение. Два месяца работы коту под хвост, очень-очень обидно», — написала Шульгина.

Также дочь певицы Валерии пояснила, что ей поставили диагнозы «ПППГ (персистирующее постуральное перцептивное головокружение) и ДППГ (доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение)».

Ранее стало известно, что старшая дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина, которая выступает под псевдонимом SHENA, рассказала о жестоких наказаниях отца, продюсера Александра Шульгина.