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09:03, 2 июля 2025Путешествия

Двое туристов занялись сексом на озере в Европе на глазах у семей с детьми

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: MarkusMark / Wikimedia

Двое туристов, отдыхавших на озере в Европе, занялись сексом на глазах у семей с детьми и нарвались на штраф. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

По данным источника, инцидент произошел на острове Пескатори, расположенном на озере Лаго-Маджоре, Италия. Отдыхающие 40-летние туристы из города Алессандрия уединились в кустарнике, однако остались на виду для многочисленных лодок, проплывающих мимо них.

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Другие путешественники, заметив непристойное поведение пары, обратились в правоохранительные органы. При виде полицейских влюбленные попытались скрыться среди других туристов, но были опознаны. В итоге нарушителей оштрафовали на 10 тысяч евро (925,4 тысячи рублей). При этом, если пара не выплатит деньги в течение 60 дней, то штраф может увеличиться до 30 тысяч евро (2,7 миллиона рублей).

Ранее российские туристы занялись оральным сексом на заднем сидении велорикши в Таиланде. Водитель заявил, что четыре раза останавливал транспортное средство и пытался вразумить пару, но те проигнорировали его просьбы и попали на видео.

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