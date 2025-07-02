Двое туристов занялись сексом на озере в Европе на глазах у семей с детьми

Двое туристов, отдыхавших на озере в Европе, занялись сексом на глазах у семей с детьми и нарвались на штраф. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

По данным источника, инцидент произошел на острове Пескатори, расположенном на озере Лаго-Маджоре, Италия. Отдыхающие 40-летние туристы из города Алессандрия уединились в кустарнике, однако остались на виду для многочисленных лодок, проплывающих мимо них.

Другие путешественники, заметив непристойное поведение пары, обратились в правоохранительные органы. При виде полицейских влюбленные попытались скрыться среди других туристов, но были опознаны. В итоге нарушителей оштрафовали на 10 тысяч евро (925,4 тысячи рублей). При этом, если пара не выплатит деньги в течение 60 дней, то штраф может увеличиться до 30 тысяч евро (2,7 миллиона рублей).

Ранее российские туристы занялись оральным сексом на заднем сидении велорикши в Таиланде. Водитель заявил, что четыре раза останавливал транспортное средство и пытался вразумить пару, но те проигнорировали его просьбы и попали на видео.