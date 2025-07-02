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15:23, 2 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России указали на европейский след в конфликте Москвы и Баку

Сенатор Карасин: Силы в Европе стремятся испортить отношения Москвы и Баку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Карасин Григорий

Карасин Григорий . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Какие-то силы в Европе стремятся испортить отношения между Москвой и Баку, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на арест россиян по подозрению в наркоторговле, а также в киберпреступности в Азербайджане.

«Разбираться в синяках, порезах должны профессионалы — Следственный комитет, Министерство внутренних дел. Важно другое: какие-то силы в Европе, в том числе на Кавказе, стремятся торпедировать все хорошее, что было достигнуто за последние годы в отношениях между Россией и Азербайджаном. То же самое происходит, кстати говоря, с Арменией», — заявил Карасин.

По словам сенатора, давление в этом вопросе организовано и ведется широким фронтом.

«Сегодня мы узнали, что к этой атаке примкнул и подмастерье провокаций — [президент Украины Владимир] Зеленский», — добавил он.

Мы должны рассчитывать на здравые подходы и то, что у нас есть все возможности в конструктивном ключе разобраться во всей этой ситуации. Не надо нагнетать ненависть. Потому что именно в этом состоит задача тех сил на Западе и на Кавказе, которые стремятся поссорить народы бывшего Советского Союза. Мы не должны дать возможность этому состояться

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее суд в Баку арестовал восьмерых россиян, задержанных по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. Они появились в зале заседаний Сабаильского районного суда со следами пыток.

Дипломатический скандал между Москвой и Баку начался 29 июня после задержания в Екатеринбурге граждан республики по причине возможной причастности к серии убийств в 2000-е годы.

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