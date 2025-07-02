Глава «Ростовводоканала» воспользовался по работе почтой и разгласил гостайну

Глава «Ростовводоканала» отправил секретные документы почтой и попался

Директор «Ростовводоканала» стал фигурантом уголовного дела о разглашении гостайны из-за возможной оплошности. Причины задержания в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным агентства, Евгений Юркин отправил ряд бумаг в министерство жилищно-коммунального хозяйства региона по обычной почте. Среди бумаг оказалась информация о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. Из-за этого чиновник стал фигурантом дела по статье 283 («Разглашение гостайны») УК РФ.

ФСБ задержала директора водоканала Ростова-на-Дону Евгения Юркина 24 июня.