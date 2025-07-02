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15:30, 2 июля 2025Силовые структуры

Глава «Ростовводоканала» воспользовался по работе почтой и разгласил гостайну

Глава «Ростовводоканала» отправил секретные документы почтой и попался
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Директор «Ростовводоканала» стал фигурантом уголовного дела о разглашении гостайны из-за возможной оплошности. Причины задержания в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным агентства, Евгений Юркин отправил ряд бумаг в министерство жилищно-коммунального хозяйства региона по обычной почте. Среди бумаг оказалась информация о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. Из-за этого чиновник стал фигурантом дела по статье 283 («Разглашение гостайны») УК РФ.

ФСБ задержала директора водоканала Ростова-на-Дону Евгения Юркина 24 июня.

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