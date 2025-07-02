Крыша российской школы рухнула во время ремонта

В Якутии крыша школы обрушилась во время ремонта к новому учебному году

В Якутии крыша школы обрушилась во время ремонта. О происшествии в российском городе сообщает портал 14.RU.

Инцидент произошел во вторник, 2 июля, в городе Нерюнгри. Обвалилась крыша здания средней общеобразовательной школы № 2. В Минобрнауки Якутии пояснили, что в это время проходили ремонтные работы, чтобы подготовить учреждение к новому учебному году.

«По предварительной информации, обрушение произошло в результате неравномерного распределения тяжести в ходе демонтажных работ на кровле», — уточнили в ведомстве. Специалисты собираются осмотреть здание, чтобы оценить состояние перекрытий и несущих стен. Однако уже известно, что школа не прекратит работать и примет учеников 1 сентября.

Ранее во Владивостоке после сильных дождей в жилом доме, который признан памятником архитектуры, обвалился потолок. Конструкции не выдержали на четвертом этаже здания. Это не первый подобный инцидент на памяти жильцов: прежде потолки рушились на шестом и седьмом этажах. В этом горожане винят годами протекающую крышу: от воды прогнили межэтажные перекрытия, стены мокнут даже в квартирах, покрываясь черной плесенью.