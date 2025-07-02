Появились кадры последствий взрыва на предприятиях под Житомиром

Появились кадры последствий взрыва на складах фабрики Buczynski под Житомиром

Появились кадры последствий взрыва на двух производственных объектах под Житомиром, в результате которых оба предприятия были полностью уничтожены. Их публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

По информации канала, поврежденные объекты могли быть складскими помещениями, которые принадлежат мебельной фабрике Buczynski, они находятся в селе Березина. На фотографиях видно, что от них остались одни обломки.

«В районе также располагается множество различных АЗС, что видимо и стало причиной их первоначального обвинения во взрыве. Если действительно рванули мебельные склады, то хранились там явно не табуретки», — отмечается в публикации.

Изначально сообщалось, что взрыв произошел на одной из местных АЗС. Позднее глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский заявил об уничтожении двух производственных объектов, есть информация о жертвах и пострадавших.