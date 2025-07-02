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19:10, 2 июля 2025Силовые структуры

Появились подробности о деятельности ОПГ в Екатеринбурге

Задержанный по делу ОПГ в Екатеринбурге дал показания на других фигурантов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Один из обвиняемых по делу о деятельности организованной преступной группировки (ОПГ) в Екатеринбурге дал показания на других фигурантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Он также подробно рассказал о преступлениях на месте их совершения.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах десятилетней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011-м годах. Сейчас по делу проходит восемь фигурантов. Следствие пока предъявило обвинение шести.

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