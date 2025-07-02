В деле о деятельности ОПГ в Екатеринбурге появились новые фигуранты

В Екатеринбурге следствие попросило ареста 2 человек по делу о преступной группе

В Екатеринбурге следствие попросило арестовать еще двоих фигурантов дела о деятельности организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом сейчас в деле стало восемь фигурантов. Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение шести фигурантам.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах десятилетней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011-м годах.