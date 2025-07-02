Стала известна судьба более 2,6 тысячи пропавших жителей Курской области

ТАСС: Удалось найти более 2,6 тысячи пропавших жителей Курской области

С августа 2024 года удалось найти более 2,6 тысячи пропавших жителей Курской области. Их судьба стала известна специалистам Российского Красного Креста (РКК), передает ТАСС.

Жители приграничья потеряли контакт с близкими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории. Чтобы их найти, специалисты совершили более 16,3 тысячи исходящих звонков для поиска и сверки данных по пропавшим россиянам, а также оказания психологической поддержки.

Кроме того, удалось вернуть 126 мирных жителей Курской области с территории Украины.

Россиян также предупредили о случаях мошенничества, призвав не публиковать информацию о себе и разыскиваемых лицах в социальных сетях и открытом доступе. По данным РКК, аферисты обычно просят деньги за услуги поиска россиян, но на деле никого искать не намерены.

«Мы оказываем помощь, в том числе занимаемся восстановлением семейных связей, бесплатно. Операторы организации звонят только с официальных номеров телефонов», — сообщили в РКК.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Украины продолжают оставаться 32 жителя Курской области.