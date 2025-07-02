Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 2 июля 2025Россия

Стала известна судьба более 2,6 тысячи пропавших жителей Курской области

ТАСС: Удалось найти более 2,6 тысячи пропавших жителей Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С августа 2024 года удалось найти более 2,6 тысячи пропавших жителей Курской области. Их судьба стала известна специалистам Российского Красного Креста (РКК), передает ТАСС.

Жители приграничья потеряли контакт с близкими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории. Чтобы их найти, специалисты совершили более 16,3 тысячи исходящих звонков для поиска и сверки данных по пропавшим россиянам, а также оказания психологической поддержки.

Кроме того, удалось вернуть 126 мирных жителей Курской области с территории Украины.

Россиян также предупредили о случаях мошенничества, призвав не публиковать информацию о себе и разыскиваемых лицах в социальных сетях и открытом доступе. По данным РКК, аферисты обычно просят деньги за услуги поиска россиян, но на деле никого искать не намерены.

«Мы оказываем помощь, в том числе занимаемся восстановлением семейных связей, бесплатно. Операторы организации звонят только с официальных номеров телефонов», — сообщили в РКК.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Украины продолжают оставаться 32 жителя Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скандал между Россией и Азербайджаном угрожает обрушить торговлю. Что пропадет из магазинов и подорожает?

    Бразилец из «Динамо» высказался о возможном трансфере в «Зенит»

    В России задумались о льготах для добывающих редкоземельные металлы

    Подростки пострадали при атаке украинских дронов в Ижевске

    Состояние пострадавших при теракте ВСУ в Брянской области изменилось

    Совфед разрешил лицам без гражданства служить по контракту в армии России

    Российская армия нанесла удары по военным объектам Украины

    Колбы с неизвестной жидкостью нашли на территории московского завода

    Prada обвинили в воровстве дизайна традиционной индийской обуви

    Стало известно о смерти летчика-снайпера времен войн в Афганистане и Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости