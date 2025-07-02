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13:43, 2 июля 2025Россия

Стало известно о смерти летчика-снайпера времен войн в Афганистане и Чечне

«Регнум»: В Москве умер летчик-снайпер времен войны в Афганистане Шиповский
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Стало известно о смерти летчика-снайпера времен войн в Афганистане и Чечне Евгения Шиповского. Об этом сообщает издание «Регнум» со ссылкой на источник.

Сердце мужчины остановилось во время прогулки в Москве — у ветерана оторвался тромб. Мужчины не стало еще 18 июня, однако известно об этом стало только через две недели после его смерти.

Во время службы Шиповскому нередко поручали самые сложные боевые задачи, отмечает издание. Участник конфликтов в Афганистане и Чечне Шиповский был награжден орденом Мужества и медалью за боевые заслуги.

Ранее в Нижегородской области разбился фронтовой бомбардировщик Су-34. Штурману спастись не удалось — он получил несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
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