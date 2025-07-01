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18:06, 1 июля 2025Россия

Стало известно о смерти штурмана рухнувшего под Нижним Новгородом бомбардировщика Су-34

Mash сообщил о смерти штурмана упавшего под Нижним Новгородом Су-34
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Штурман сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, рухнувшего под Нижним Новгородом, получил несовместимые с жизнью закрытые травмы. О его смерти пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, катапультировавшись, летчик неудачно приземлился на дерево. Спасатели передали его врачам, однако спасти военного не удалось.

В Минобороны и других ведомствах эту информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что для поиска одного из членов экипажа пришлось задействовать вертолет. Кроме того, помощь оказали лесники из близлежащего поселка Велетьма. В результате спасателей вывел на военного сигнал его аварийного маячка.

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О крушении военного самолета в районе города Кулебаки Нижегородской области стало известно днем 1 июля. Изначально сообщалось о падении истребителя Су-27. Позже в Минобороны уточнили, что речь идет о сверхзвуковом истребителе-бомбардировщике Су-34. По данным ведомства, борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет, когда при заходе на посадку отказала система одной из стоек шасси. После безуспешных попыток исправить поломку экипажу было приказано вывести самолет в безопасную зону и катапультироваться.

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