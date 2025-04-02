Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение под Иркутском, погиб один из пилотов

В Усольском районе Иркутской области разбился ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, совершавший плановый полет. Инцидент произошел в среду, 2 апреля. Информацию об этом подтвердили Министерство обороны России и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Самолет Ту-22М3, выполняющий плановый полет, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района», — сообщил глава региона, в котором произошла авиакатастрофа. Кобзев добавил, что жертв среди гражданского населения нет, как и разрушений на земле.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В сети появилось видео с места крушения самолета

По словам очевидцев, был слышен взрыв, после чего появилась яркая вспышка, а затем стал виден пожар. Его сняли на видео, кадры попали в сеть.

На опубликованном видеоролике показано полыхающее вдалеке пламя. Судя по кадрам, самолет упал на некотором расстоянии от жилых домов. Однако, как заверили в Минобороны, самолет потерпел крушение в безлюдной местности. Уточняется, что в результате падения Ту-22М3 разрушений на земле нет. По предварительной информации, перед крушением пилот ракетоносца Ту-22М3 увел борт от жилых домов. При этом Babr Mash сообщает, что при падении борт задел линию электропередач. В результате в двух ближайших поселках пропало электричество.

Раскрыта причина крушения самолета

Причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области стала техническая неисправность. Об этом сообщили как в Министерстве обороны России, так и власти региона.

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Причина крушения — техническая неисправность Игорь Кобзев губернатор Иркутской области

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

Экипаж самолета катапультировался, но выжили не все

Экипаж ракетоносца-бомбардировщика, состоявший из четырех человек, успел катапультироваться до того, как самолет разбился о землю. Однако один летчик не выжил в результате жесткого приземления. Остальных эвакуировала поисково-спасательная бригада.

Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб Игорь Кобзев губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области в беседе с ТАСС уточнил, что сейчас выжившие летчики находятся под наблюдением врачей. Также в сети появилось видео с одним из них. На кадрах видно, что мужчина имеет кровоподтеки на лице. При этом он стоит на ногах и разговаривает по телефону.