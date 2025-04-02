Власти рассказали об эвакуации членов экипажа разбившегося в Иркутской области Ту-22М3

Иркутский губернатор Кобзев: На место крушения Ту-22М3 прибыли спасатели

На место крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 прибыли спасатели. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации», — написал чиновник, добавив, что на месте работают сотрудники МЧС.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

О ЧП в Усольском районе российского региона стало известно ранее, 2 апреля. Затем в сети появился ролик с места крушения. На кадрах виден полыхающий в отдалении пожар. Неподалеку от возгорания, судя по видео, находятся дома. По данным Минобороны, самолет упал в безлюдной местности. На борту находились четыре члена экипажа, одного спасти не удалось.