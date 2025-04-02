Появилось видео с выжившим членом экипажа разбившегося Ту-22МЗ в Иркутской области

Появились кадры с выжившим членом экипажа упавшего Ту-22МЗ в Иркутской области

Появилось видео с выжившим членом экипажа разбившегося стратегического ракетоносца Ту-22МЗ в Иркутской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах виден человек в военной форме и шлеме, который держит в руках смартфон.

О ЧП в Усольском районе российского региона стало известно ранее 2 апреля. Затем в сети появился ролик с места крушения. На кадрах виден полыхающий в отдалении пожар. Неподалеку от возгорания, судя по видео, находятся дома.

По данным Минобороны, самолет упал в безлюдной местности. На борту находились четыре члена экипажа, одного спасти не удалось.