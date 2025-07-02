В Крыму сообщили о смерти в Курской области офицера гвардии Российской армии

В Севастополе сообщили о смерти офицера ВС РФ при освобождении Курской области

В Крыму сообщили о смерти в Курской области офицера Российской армии. Некролог опубликовал Telegram-канал «ЧП / Севастополь».

Речь идет о командире взвода, гвардии лейтенанте Ярославе Салькове. Кадровый военнослужащий родился на территории Донецкой народной республики и после окончания Суворовского училища подписал контракт с Минобороны. Службу он проходил в Черноморском флоте.

Когда именно не стало офицера и чем обусловлено прощание с ним спустя месяцы после изгнания украинских оккупантов из Курской области, не уточняется.

Ранее стало известно о смерти 19-летнего студента Алексея Плаксина, который добровольно отправился защищать Курскую область. Спустя несколько месяцев он получил смертельное ранение.