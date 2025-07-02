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16:18, 2 июля 2025Бывший СССР

В МИД ответили на высказывание Азербайджана о России

Захарова: Заявления об отношении России к людям по сортам являются мерзкой ложью
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Россия всегда боролась с отношением к людям как к сортам, цветам и с сегрегацией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на слова ведущего азербайджанского государственного телеканала AzTV о том, что Москва привыкла к господству над другими народами. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Это самая мерзкая ложь, что в нашей стране вообще на каком-то этапе имелась где-то, не знаю, существовала политика отношения к людям по сортам. У нас много чего было, и разного у нас было, но, мне кажется, что уж точно именно наша страна всегда и боролась с отношением к людям как к сортам», — рассказала дипломат.

По ее словам, с такими высказываниями стоит подходить к государствам, которые занимались сегрегацией, порабощением, торговлей лишенными прав рабами. В качестве примера подобной империи дипломат назвала Великобританию.

«Я правда надеюсь, что, может быть, это фигура речи или вырвана из контекста, или какая-то там заказуха временная. Я уверена, что так не думают люди, которые знают историю и нашей страны, и своей собственной страны», — добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что во время поездки в Азербайджан россиянам необходимо учитывать текущую обстановку. Она добавила, что посольство России в республике принимает звонки и готово предоставить информацию родственникам и близким задержанных российских граждан.

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