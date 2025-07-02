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14:25, 2 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможном сближении Азербайджана с Украиной

Депутат Новиков: Сближение Азербайджана с Украиной возможно ради сигнала России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сближение Азербайджана с Украиной возможно на фоне охлаждения отношений Баку с Москвой, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Это может показаться необычным, но Азербайджан и до этого регулярно встречался с Украиной, обсуждал повестку еще до начала конфликта. Так что контакт там есть, в том числе по поставкам определенных вооружений. Это не новая история, несмотря на взаимодействие Азербайджана с Россией», — заметил политик.

Он не исключил, что Баку может начать более интенсивное сближение с Киевом из-за проблем с Москвой. Впрочем, по мнению депутата, содержательной повестки в отношении двух стран нет.

«Украина — это очень токсичный партнер. Азербайджан может начать сближение, чтобы послать сигнал России, но в перспективе оснований для более плотного взаимодействия там нет», — убежден Новиков.

Отношения двух стран обострились в конце июня. Поводом послужило задержание сотрудниками российского Следственного комитета в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в расправах. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело из-за того, что двое подозреваемых не выжили. А спустя несколько дней в Баку задержали нескольких россиян и обвинили их в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Министерства иностранных дел обеих стран передали друг другу ноты протеста.

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