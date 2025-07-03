Депутат Рады рассказал о положительной реакции украинцев на удары по ТЦК

Депутат Рады Дмитрук: Украинцы положительно комментируют удары по военкоматам

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что украинцы положительно реагируют на удары по зданиям территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Второй прилет за неделю по зданию ТЦК. Комментарии в сети разные. Но все положительные», — написал депутат.

Ранее Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Как утверждает депутат, Зеленский идет на подобные радикальные меры с целью удержания своей власти.