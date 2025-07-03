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11:47, 3 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о положительной реакции украинцев на удары по ТЦК

Депутат Рады Дмитрук: Украинцы положительно комментируют удары по военкоматам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yevhen Kotenko / Globallookpress.com

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что украинцы положительно реагируют на удары по зданиям территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Второй прилет за неделю по зданию ТЦК. Комментарии в сети разные. Но все положительные», — написал депутат.

Ранее Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Как утверждает депутат, Зеленский идет на подобные радикальные меры с целью удержания своей власти.

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