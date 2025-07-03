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15:51, 3 июля 2025Ценности

Девушка 20 раз надела кофту российского бренда и разочаровалась

Тренер Елена Серкина пожаловалась на кофту российского бренда из-за катышков
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: yanishevska / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Елена Серкина 20 раз надела кофту российского бренда и разочаровалась. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Девушка посетовала, что компании стали производить некачественную одежду. Так, она отметила, что в прошлом году приобрела толстовку одного из отечественных брендов, которую затем надела 10 раз летом и 10 раз осенью.

Некоторое время назад Серкина вновь достала кофту из шкафа и обнаружила, что вещь выглядит непрезентабельно. «Просто посмотрите, на что она похожа. Ткань вся в катышках, и они настолько мелкие, что их даже машинка не берет. Я, конечно, понимаю: быстрая мода, ускоренное устаревание, но, по-моему, это уже слишком», — заявила автор видео.

В апреле 2024 года блогерша с никнеймом @allimaas раскрыла реальную цену дорогой одежды из российского магазина Lime.

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