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18:42, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал простую и короткую формулу правильного питания

Врач Мясников призвал россиян обращать внимание на то, в какой компании они едят
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал россиянам короткую формулу, которой следует придерживаться при правильном питании. Пост с рекомендациями он написал в своем Telegram-канале.

«Когда-то вывел универсальную формулу правильного питания. Она очень простая и короткая. Смотри, сколько ты ешь, во сколько ты ешь и с кем ты ешь», — рассказал доктор.

По его словам, помимо привычных правил, связанных с количеством еды и временем для приемов пищи, следует обращать внимание на то, в какой компании человек ест. Мясников подчеркнул, что процесс пищеварения запускается благодаря приятной обстановке. «Надо уважать еду, есть с приятными тебе людьми, либо с самим собой», — подчеркнул врач. Он добавил, что есть нужно из красивой посуды, наслаждаясь процессом.

Ранее Мясников рассказал, что планирует свои сны. По словам врача, в своих сновидениях он иногда летает и получает от этого большое удовольствие.

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