ФИФА продлила разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами РФ

ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РФ

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами до 30 июня 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что данная мера продолжит действовать и в отношении украинских клубов. В организации подчеркнули, что решение принято после консультаций с заинтересованными сторонами.

Ранее аналогичные меры были прияты ФИФА в отношении израильских клубов. Уточнялось, что иностранцы могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты и покинyть расположение клубов без финансовой компенсации.

ФИФА впервые разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами весной 2025 года. С того момента разрешение неоднократно продлевалось.