Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Камилла Рахимова
Завтра
13:00 (Мск)
Линда Носкова
Уимблдон (ж)
Нуну Боржеш
Завтра
13:00 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Анастасия Павлюченкова
Завтра
13:00 (Мск)
Наоми Осака
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
Завтра
13:00 (Мск)
Адриан Маннарино
Уимблдон (м)
09:29, 3 июля 2025Спорт

ФИФА продлила разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами РФ

ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РФ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами до 30 июня 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что данная мера продолжит действовать и в отношении украинских клубов. В организации подчеркнули, что решение принято после консультаций с заинтересованными сторонами.

Ранее аналогичные меры были прияты ФИФА в отношении израильских клубов. Уточнялось, что иностранцы могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты и покинyть расположение клубов без финансовой компенсации.

ФИФА впервые разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами весной 2025 года. С того момента разрешение неоднократно продлевалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа начала подготовку к выводу войск США

    Украинский дрон долетел до Самарской области

    Сбежавший бывший российский депутат отмыл более 40 миллионов рублей

    На Украине объявили в розыск трех российских артистов

    Назван срок возвращения летней погоды в Москву

    Неизвестный поджег машину семьи главы российской цирковой студии

    Поклонская показала фото без одной вызвавшей резонанс детали образа

    Легенда рок-музыки рассказала о наркозависимости

    Липецкий губернатор показал кадры с места смерти женщины при атаке ВСУ

    ФИФА продлила разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости