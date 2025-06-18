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13:01, 18 июня 2025Спорт

ФИФА разрешила легионерам из чемпионата Израиля приостанавливать контракты

ФИФА разрешила иностранцам из чемпионата Израиля приостанавливать контракты
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам из чемпионата Израиля приостанавливать контракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский портал One.

По информации источника, иностранцы могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты и покинyть расположение клубов без финансовой компенсации. Решение принято из-за обострения военного конфликта между Израилем и Ираном.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. По словам израильских властей, она стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Вечером того же дня Иран начал ответную операцию против Израиля.

После начала специальной военной операции на Украине ФИФА в марте 2022 года разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами в одностороннем порядке. Легионеры могли подписать краткосрочные соглашения с зарубежными командами.

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